МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.
"Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", — сказал он.
Как отметил эксперт, несостоятельность такой "поддержки" со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве.
"В Киеве понимают, что у них большие проблемы. <…> В любом случае энтузиазм покинул все это дело", — резюмировал Меркурис.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участия в боевых действиях.
В марте этого года представитель украинского Генштаба заявил, что ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя.