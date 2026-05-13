"Армия Франкенштейна": на Западе ужаснулись происходящему в ВСУ - РИА Новости, 13.05.2026
06:48 13.05.2026 (обновлено: 11:06 13.05.2026)
"Армия Франкенштейна": на Западе ужаснулись происходящему в ВСУ

Меркурис назвал ВСУ армией Франкенштейна из-за обучения боевиков в Европе

© AP Photo / Oleg Petrasiuk. Раненый украинский военный
Раненый украинский военный. Архивное фото
  • Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ.
  • По его словам, в Киеве понимают, что у них большие проблемы из-за такой "поддержки" со стороны западных партнеров.
  • Украинская армия стала похожа на армию Франкенштейна, резюмировал Меркурис.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подготовка украинских боевиков в странах Европы серьезно снизила боеспособность ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.
"Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", — сказал он.
Как отметил эксперт, несостоятельность такой "поддержки" со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве.
"В Киеве понимают, что у них большие проблемы. <…> В любом случае энтузиазм покинул все это дело", — резюмировал Меркурис.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участия в боевых действиях.
В марте этого года представитель украинского Генштаба заявил, что ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства якобы для упрощения логистики и ускорения адаптации к переменам на поле боя.
