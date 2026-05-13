В Махачкале врачи не восстановили палец девочке, пострадавшей в детсаду

Краткий пересказ от РИА ИИ В Махачкале девочка получила травму стопы в детском саду.

Врач-ортопед Ибрагим Евтемиров сообщил, что восстановить палец девочки не удалось.

Суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Восстановить палец девочке, которая получила травму стопы в детском саду в Махачкале, не удалось, сообщил РИА Новости врач-ортопед, оперировавший ребенка, Ибрагим Евтемиров.

"Отец подозревал, что палец отрезали, но больше было похоже, что его чем-то прищемило. Палец восстановить не удалось", - сказал врач.

В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ ). Согласно материалам дела, 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".