Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале врачи не восстановили палец девочке, пострадавшей в детсаду - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 13.05.2026
В Махачкале врачи не восстановили палец девочке, пострадавшей в детсаду

Евтемиров: не удалось восстановить палец девочки после ЧП в детсаду в Махачкале

© Fotolia / edwardoliveВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Fotolia / edwardolive
Врачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале девочка получила травму стопы в детском саду.
  • Врач-ортопед Ибрагим Евтемиров сообщил, что восстановить палец девочки не удалось.
  • Суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Восстановить палец девочке, которая получила травму стопы в детском саду в Махачкале, не удалось, сообщил РИА Новости врач-ортопед, оперировавший ребенка, Ибрагим Евтемиров.
"Отец подозревал, что палец отрезали, но больше было похоже, что его чем-то прищемило. Палец восстановить не удалось", - сказал врач.
В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ). Согласно материалам дела, 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что оторванный палец ноги в детсаду положили девочке в колготки, и он выпал дома, когда родители раздевали ребенка.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Девочку, которой оторвало палец в детсаду в Махачкале, выписали из больницы
Вчера, 22:29
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала