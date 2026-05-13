FIVB допустила сборные Белоруссии к международным турнирам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить сборные Белоруссии к участию в турнирах под эгидой организации, сообщается в Telegram-канале Национального олимпийского комитета Белоруссии.
Подчеркивается, что Белорусская федерация волейбола (БФВ) получила письмо за подписью президента FIVB Фабио Азеведо. При этом в БФВ отмечают, что ожидают аналогичного решения от Европейской конфедерации волейбола (CEV).
"Следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, административный совет принял решение допустить национальные сборные Беларуси по волейболу к турнирам под эгидой организации. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов", - говорится в письме.
Ранее исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. Первым этим рекомендациям во вторник последовал Международный союз современного пятиборья (UIPM).
12 декабря 2025, 14:02