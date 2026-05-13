Экономист объяснил, куда россияне отправляют деньги со вкладов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский авторынок растет третий месяц подряд, а вкладчики активно забирают средства со счетов.
- Высокие ставки по вкладам позволили за пару лет получить до 50% прибыли, и теперь люди тратят накопления на крупные покупки, например, автомобили.
- Часть средств перетекает в корпоративные облигации с более высокой доходностью.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский авторынок растет третий месяц подряд, а вкладчики все активнее забирают средства со счетов. О причинах таких изменений агентству “Прайм” рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.
«
"Официальная инфляция около 6% — это совсем не то, что есть на "земле". Инфляционные ожидания сейчас кружат около 13%. Реальность Росстата и реальность людей — немного разные вселенные. Проще всего показать это на "индексе шашлыка": за год он вырос примерно на 20%", — пояснил эксперт.
По словам Кричевского, высокие ставки по вкладам позволили за пару лет получить до 50% прибыли, и теперь люди тратят накопления на крупные покупки — например, автомобили. В апреле продажи машин выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, часть средств перетекает в корпоративные облигации с более высокой доходностью. Ожидается, что переток с депозитов продолжится: одни будут искать выгодные вложения, другие — тратить на повседневные нужды, чтобы компенсировать рост цен.