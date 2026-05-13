Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, куда россияне отправляют деньги со вкладов - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 13.05.2026
Экономист объяснил, куда россияне отправляют деньги со вкладов

Экономист Кричевский: вкладчики активно тратят накопления на покупку автомобилей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский авторынок растет третий месяц подряд, а вкладчики активно забирают средства со счетов.
  • Высокие ставки по вкладам позволили за пару лет получить до 50% прибыли, и теперь люди тратят накопления на крупные покупки, например, автомобили.
  • Часть средств перетекает в корпоративные облигации с более высокой доходностью.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский авторынок растет третий месяц подряд, а вкладчики все активнее забирают средства со счетов. О причинах таких изменений агентству “Прайм” рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.
«
"Официальная инфляция около 6% — это совсем не то, что есть на "земле". Инфляционные ожидания сейчас кружат около 13%. Реальность Росстата и реальность людей — немного разные вселенные. Проще всего показать это на "индексе шашлыка": за год он вырос примерно на 20%", — пояснил эксперт.
По словам Кричевского, высокие ставки по вкладам позволили за пару лет получить до 50% прибыли, и теперь люди тратят накопления на крупные покупки — например, автомобили. В апреле продажи машин выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, часть средств перетекает в корпоративные облигации с более высокой доходностью. Ожидается, что переток с депозитов продолжится: одни будут искать выгодные вложения, другие — тратить на повседневные нужды, чтобы компенсировать рост цен.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Инвестор назвал реальный размер вклада для жизни на проценты
11 мая, 03:18
 
ЭкономикаАлексей КричевскийФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала