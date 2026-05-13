00:16 13.05.2026 (обновлено: 01:50 13.05.2026)
В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

Песков: визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня

Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит президента США Дональда Трампа в Россию сейчас не стоит на повестке дня.
  • Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита американского лидера.
Накануне Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Девятого мая глава государства, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как окончательную точку, а не для каких-либо переговоров. При этом в конфликте, по словам Владимира Путина, "дело идет к завершению".
В тот же день его американский коллега в разговоре с журналистами допустил отправку в Россию группы переговорщиков. А днем ранее Трамп выступил с инициативой о прекращении огня с 9 по 11 мая. Ее поддержали и Москва, и Киев. При этом за весь период перемирия в зоне СВО было зафиксировано 23 802 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной.
Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, решение о перемирии последовало после телефонного разговора лидеров. Беседа состоялась в конце апреля. Тогда они сошлись во мнении, что затянуть конфликт пытается подстрекаемый европейцами глава киевского режима.
