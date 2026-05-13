03:07 13.05.2026
В Кремле отреагировали на идею создать министерство по делам ветеранов

Песков: нужно понять, есть ли необходимость в министерстве по делам ветеранов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Целый механизм институтов поддержки ветеранов боевых действий работает в России, и в этом направлении уже ведется огромная работа, поэтому нужно понять, есть ли необходимость в новом профильном ведомстве, сказал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России министерство по делам ветеранов боевых действий. С такой же инициативой выступили и в Общественной палате.
"У нас целый механизм институтов, которые занимаются делами ветеранов, и Фонд ("Защитники Отечества" - ред.), который возглавляет (замминистра обороны Анна - ред.) Цивилева, и другие министерства. Они все так или иначе концентрируются на этих задачах, поэтому нужно просто сопоставить нужно ли что-то дополнительно, потому что и так делается огромная работа в этом направлении", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.
Передача вопросов поддержки ветеранов боевых действий в ведение единого федерального органа, как считают авторы идеи, позволила бы централизовать работу в этом направлении. Предполагается, что министерство по делам ветеранов боевых действий могло бы заняться введением единых федеральных стандартов соцподдержки ветеранов, определить единый статус ветеранов, включая гражданский персонал, участвовавший в боевых действиях, унифицировать пакет льгот.
