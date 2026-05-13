Вэнс рассказал о главном требовании Трампа в переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главное требование Дональда Трампа в переговорах с Ираном — уверенность в том, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.
- Вэнс отметил, что в переговорах происходит прогресс, но вопрос в том, будет ли достигнут необходимый порог.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что американские представители в переговорах с Ираном стремятся сделать достаточно, чтобы преодолеть порог соблюдения главного требования главы Штатов Дональда Трампа по ядерному оружию.
"Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас есть будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием", - сказал Вэнс журналистам.
По его словам, в переговорах происходит прогресс. "Вопрос в том, пройдем ли мы этот порог или нет", - сказал вице-президент.
Иранские власти неоднократно заявляли, что республика не стремится к обладанию ядерным оружием, развивая программу в сфере мирного атома.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.