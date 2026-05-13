Рейтинг@Mail.ru
Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома" - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 13.05.2026
Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома"

Вэнс пожаловался, что пока Трамп в Китае, он как герой фильма "Один дома"

© AP Photo / Jose Luis MaganaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что по правилам Секретной службы он не может выезжать за пределы страны одновременно с президентом.
  • Вэнс сравнил себя с героем фильма «Один дома», поскольку в резиденции без американского лидера и сопровождающих его лиц стало пусто.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему не поехал в Китай с главой американской администрации Дональдом Трампом и теперь чувствует себя героем фильма "Один дома".
"По правилам Секретной службы я не выезжаю за пределы страны в одно время с президентом. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным из "Один дома", - сказал Вэнс журналистам.
Прилет Трампа в Пекин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Трамп прилетел с визитом в Пекин
Вчера, 14:53
Трамп ранее прибыл в Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Вэнс рассказал, что без американского лидера и сопровождающих его лиц в резиденции стало пусто.
"Я вхожу в Белый дом, там очень тихо, там никого нет. Мне требуется время, чтобы осознать, что именно происходит", - сказал вице-президент США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Новое заявление Зеленского о Вэнсе поразило журналиста
30 апреля, 13:41
 
В миреКитайСШАДональд ТрампМаколей КалкинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала