Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что по правилам Секретной службы он не может выезжать за пределы страны одновременно с президентом.
- Вэнс сравнил себя с героем фильма «Один дома», поскольку в резиденции без американского лидера и сопровождающих его лиц стало пусто.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему не поехал в Китай с главой американской администрации Дональдом Трампом и теперь чувствует себя героем фильма "Один дома".
"По правилам Секретной службы я не выезжаю за пределы страны в одно время с президентом. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным из "Один дома", - сказал Вэнс журналистам.
Трамп ранее прибыл в Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Вэнс рассказал, что без американского лидера и сопровождающих его лиц в резиденции стало пусто.
"Я вхожу в Белый дом, там очень тихо, там никого нет. Мне требуется время, чтобы осознать, что именно происходит", - сказал вице-президент США.
