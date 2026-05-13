Российский велогонщик победил на многодневке Tour of Luzon
20:09 13.05.2026
Российский велогонщик победил на многодневке Tour of Luzon

Россиянин Шульченко стал победителем генеральной классификации Tour of Luzon

  • Российский велогонщик Никита Шульченко победил в генеральной классификации многодневной гонки Tour of Luzon.
  • По итогам 14 этапов Никита Шульченко показал результат 41 час 11 минут 10 секунд.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский велогонщик Никита Шульченко, представляющий команду LCW UAECycle, одержал победу в генеральной классификации многодневной гонки Tour of Luzon, которая проходит на Филиппинах.
По итогам 14 этапов россиянин показал результат 41 час 11 минут 10 секунд. Вторым стал француз Антуан Хьюби (отставание 1 минуты 34 секунды.) Третьим стал представитель Сирии Юсеф Ибрахим Альрефай (+6.45).
Команда LCW UAECycle заняла в общем командном зачете третье место.
