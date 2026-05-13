Российский велогонщик победил на многодневке Tour of Luzon

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский велогонщик Никита Шульченко победил в генеральной классификации многодневной гонки Tour of Luzon.
- По итогам 14 этапов Никита Шульченко показал результат 41 час 11 минут 10 секунд.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский велогонщик Никита Шульченко, представляющий команду LCW UAECycle, одержал победу в генеральной классификации многодневной гонки Tour of Luzon, которая проходит на Филиппинах.
По итогам 14 этапов россиянин показал результат 41 час 11 минут 10 секунд. Вторым стал француз Антуан Хьюби (отставание 1 минуты 34 секунды.) Третьим стал представитель Сирии Юсеф Ибрахим Альрефай (+6.45).
Команда LCW UAECycle заняла в общем командном зачете третье место.