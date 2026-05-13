"Я очень боялась": что произошло с Валиевой после возвращения

Камила Валиева назвала неожиданные плюсы ее четырехлетнего отсутствия. РИА Новости рассказывает, как победный бренд, созданный Этери Тутберидзе, превратился в новую силу.

"Валиева должна быть свободной"

Первый бонус отсутствия в большом спорте — возможность спокойно и беспрепятственно, без чувства вины и ощущения уходящего поезда, пройти период естественного взросления. Обычно фигуристки проживают его у всех на виду, вынужденные не снижать технический уровень и совершать неизбежные болезненные ошибки.

Период позволил Валиевой избежать ежедневного контроля веса, что было важно в борьбе с расстройствами пищевого поведения, распространенными в фигурном катании. Она смогла спокойно пройти через гормональные изменения переходного возраста, набрать необходимый вес, а затем похудеть без давления со стороны тренеров и окружения. Это помогло ей осознать, что вес не определяет ее способности к катанию, и избавиться от навязанных комплексов.

"Меня перестали взвешивать. Любое каждодневное взвешивание навязывает тебе различные расстройства пищевого поведения, которые имелись. Об этом нужно всегда говорить. Потому что для большинства девушек в фигурном катании это очень острая тема.

Конечно, тут я выдохнула. У меня не было взвешивания, не было тренировок, не было какого-то последовательного расписания. Плюс гормональные изменения, и я поправилась на энное количество килограммов, так серьезно", — рассказала Камила в интервью Марку Кондратюку для проекта ДоброFon.

Второй бонус — время для нормализации психического состояния после скандала и публичного осуждения. Валиева научилась лучше справляться с эмоциональными нагрузками, что важно для возвращения в спорт. Она отмечает, что смогла "пережить, переждать и вернуться обновленной".

"На первой тренировке я очень боялась"

Камила призналась, что новый тренер Светлана Соколовская ее "психологически обволакивает", внимательно слушает и понимает ее". Это помогло фигуристке раскрыться.

"На моей первой тренировке я очень напряженная была, очень боялась, все время оборачивалась на тренера — вдруг позовут, крикнут, еще что-то...", — вспоминает Валиева.

Теперь Камила, во-первых, сможет лучше справляться с давлением соревнований и неудачами. Во-вторых, отказ от контроля веса снизит риск рецидивов пищевых расстройств, а это способно существенно продлить спортивную карьеру, не говоря об улучшении качества жизни — она все-таки на спорте не заканчивается.

Когда‑то юная Камила Валиева очаровала мир образом девочки на шаре — хрупкой, воздушной, почти нереальной. Программа по мотивам картины Пикассо идеально подходила ее детской непосредственности, удивительной пластичности и той самой магии, которая заставляет зрителей замирать. Тогда она казалась воплощением легкости — словно она действительно балансирует на шаре на арене цирка, не зная тяжести мира вокруг.

Сезон за сезоном Валиева доказывала, что она — явление в фигурном катании. Мировые рекорды, победы на Гран‑при, золото чемпионата Европы — она шла к Олимпиаде в Пекине как главная фаворитка. Ее катание стало мощнее, сложнее, увереннее — четверные прыжки, тройной аксель, безупречная техника. Казалось, ничто не может остановить этот полет.

Но Олимпиада в Пекине стала переломным моментом. Вместо триумфа — скандал, давление, слезы в смешанной зоне, где она прятала лицо под капюшоном. Чувство вины перед командой, непонимание, как жить дальше, и только четвертое место вместо ожидаемой медали в личном турнире.

Годы разбирательству, аннулирование результатов — все это могло сломить кого угодно. Но Валиева не сдалась. Она уже не та легкая девочка на шаре и не та непобедимая чемпионка, которой ее видели до Пекина. Сейчас Камила в первую очередь фигуристка с закаленным характером.