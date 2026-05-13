Рейтинг@Mail.ru
"Я очень боялась": что произошло с Валиевой после возвращения - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:45 13.05.2026 (обновлено: 22:15 13.05.2026)

"Я очень боялась": что произошло с Валиевой после возвращения

© Фото : Соцсети ВалиевойКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Соцсети Валиевой
Читать в
МАКСДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Камила Валиева назвала неожиданные плюсы ее четырехлетнего отсутствия. РИА Новости рассказывает, как победный бренд, созданный Этери Тутберидзе, превратился в новую силу.

"Валиева должна быть свободной"

Первый бонус отсутствия в большом спорте — возможность спокойно и беспрепятственно, без чувства вины и ощущения уходящего поезда, пройти период естественного взросления. Обычно фигуристки проживают его у всех на виду, вынужденные не снижать технический уровень и совершать неизбежные болезненные ошибки.
Период позволил Валиевой избежать ежедневного контроля веса, что было важно в борьбе с расстройствами пищевого поведения, распространенными в фигурном катании. Она смогла спокойно пройти через гормональные изменения переходного возраста, набрать необходимый вес, а затем похудеть без давления со стороны тренеров и окружения. Это помогло ей осознать, что вес не определяет ее способности к катанию, и избавиться от навязанных комплексов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Камила Валиева
"Меня перестали взвешивать. Любое каждодневное взвешивание навязывает тебе различные расстройства пищевого поведения, которые имелись. Об этом нужно всегда говорить. Потому что для большинства девушек в фигурном катании это очень острая тема.
Конечно, тут я выдохнула. У меня не было взвешивания, не было тренировок, не было какого-то последовательного расписания. Плюс гормональные изменения, и я поправилась на энное количество килограммов, так серьезно", — рассказала Камила в интервью Марку Кондратюку для проекта ДоброFon.
Второй бонус — время для нормализации психического состояния после скандала и публичного осуждения. Валиева научилась лучше справляться с эмоциональными нагрузками, что важно для возвращения в спорт. Она отмечает, что смогла "пережить, переждать и вернуться обновленной".
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Медовый месяц с Тутберидзе. Что сделает Трусову непобедимой
2 мая, 08:00

"На первой тренировке я очень боялась"

Камила призналась, что новый тренер Светлана Соколовская ее "психологически обволакивает", внимательно слушает и понимает ее". Это помогло фигуристке раскрыться.
"На моей первой тренировке я очень напряженная была, очень боялась, все время оборачивалась на тренера — вдруг позовут, крикнут, еще что-то...", — вспоминает Валиева.
Теперь Камила, во-первых, сможет лучше справляться с давлением соревнований и неудачами. Во-вторых, отказ от контроля веса снизит риск рецидивов пищевых расстройств, а это способно существенно продлить спортивную карьеру, не говоря об улучшении качества жизни — она все-таки на спорте не заканчивается.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Камила Валиева
Российская фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Российская фигуристка Камила Валиева
Когда‑то юная Камила Валиева очаровала мир образом девочки на шаре — хрупкой, воздушной, почти нереальной. Программа по мотивам картины Пикассо идеально подходила ее детской непосредственности, удивительной пластичности и той самой магии, которая заставляет зрителей замирать. Тогда она казалась воплощением легкости — словно она действительно балансирует на шаре на арене цирка, не зная тяжести мира вокруг.
Сезон за сезоном Валиева доказывала, что она — явление в фигурном катании. Мировые рекорды, победы на Гран‑при, золото чемпионата Европы — она шла к Олимпиаде в Пекине как главная фаворитка. Ее катание стало мощнее, сложнее, увереннее — четверные прыжки, тройной аксель, безупречная техника. Казалось, ничто не может остановить этот полет.
Но Олимпиада в Пекине стала переломным моментом. Вместо триумфа — скандал, давление, слезы в смешанной зоне, где она прятала лицо под капюшоном. Чувство вины перед командой, непонимание, как жить дальше, и только четвертое место вместо ожидаемой медали в личном турнире.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Камила Валиева
Годы разбирательству, аннулирование результатов — все это могло сломить кого угодно. Но Валиева не сдалась. Она уже не та легкая девочка на шаре и не та непобедимая чемпионка, которой ее видели до Пекина. Сейчас Камила в первую очередь фигуристка с закаленным характером.
Ее катание теперь не просто техника и рекорды. Это история преодоления — от детской мечты через болезненное падение к осознанному возвращению. Она больше не прячется, а смотрит вперед, готовая к новым вызовам.
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваСветлана СоколовскаяАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала