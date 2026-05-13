Лавров предупредил об ущербе в случае конфликта в Баб-эль-Мандебе

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировая энергетика понесет неизмеримый ущерб, если в проливе Баб-эль-Мандеб, отделяющем Красное море от Аравийского, вспыхнет конфликт, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже говорят о том, что и Баб-эль-Мандебский пролив может быть акваторией конфронтации. Тогда урон, который это нанесет мировой энергетике, будет неизмерим", - сказал он в интервью каналу RT India.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. В конце марта правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что не исключает блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, если его помощь потребуется Ирану.