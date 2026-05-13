На Урале уже полгода ищут мужчину, оставившего загадочную записку супруге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается и проверяется возможное местонахождение пропавшего в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Заречный".
По информации "Комсомольской правды", 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал ночью 17 ноября 2025 года. Утверждалось, что после исчезновения мужчины была обнаружена записка, где он просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако больше на связь не выходил. По заявлению издания со ссылкой на соседей, после случившегося его гражданская жена с ребенком переехала из дома в данном поселке.
По сведениям полиции, заявление о пропаже мужчины подала его мать, которая вместе с его сожительницей были опрошены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
"Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего. На розыск ориентирован личный состав отдела и ближайшие территориальные органы, подключены волонтерские организации", - рассказали в ведомстве.