На Урале уже полгода ищут мужчину, оставившего загадочную записку супруге

21:54 13.05.2026
На Урале уже полгода ищут бизнесмена, оставившего загадочную записку супруге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Урале уже полгода ищут пропавшего бизнесмена.
  • Станислав Ильин, 33 года, пропал ночью 17 ноября 2025 года в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области.
  • В ходе оперативно-розыскных мероприятий были опрошены мать и гражданская жена пропавшего, на розыск ориентирован личный состав отдела и ближайшие территориальные органы, подключены волонтерские организации.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается и проверяется возможное местонахождение пропавшего в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Заречный".
По информации "Комсомольской правды", 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал ночью 17 ноября 2025 года. Утверждалось, что после исчезновения мужчины была обнаружена записка, где он просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако больше на связь не выходил. По заявлению издания со ссылкой на соседей, после случившегося его гражданская жена с ребенком переехала из дома в данном поселке.
По сведениям полиции, заявление о пропаже мужчины подала его мать, которая вместе с его сожительницей были опрошены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
"Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего. На розыск ориентирован личный состав отдела и ближайшие территориальные органы, подключены волонтерские организации", - рассказали в ведомстве.
 
ПроисшествияУралСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Заречная
 
 
