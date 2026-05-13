СМИ: Миндич предлагал предлагал миллиард долларов за 50 процентов FirePoint

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич предлагал компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint 1 миллиард долларов за 50% предприятия, сообщает издание "Страна.ua".
"Глава компании FirePoint (Денис) Штилерман отрицает, что реальным владельцем этой компании, которая получает большие заказы от государства на производство дронов, является Миндич. Миндич предлагал ему 1 миллиард долларов за 50% компании, однако в то же время суверенный фонд одной из стран предложил 758 миллионов долларов за 30% компании, и потому Штилерман отказал Миндичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание напоминает, что на "пленках Миндича", которые в последнее время публикуют СМИ, есть диалоги о компании FirePoint, из которых можно сделать вывод, что к компании имеет отношение Миндич. Некоторые представители оппозиции идут еще дальше и заявляют, что реальным собственником компании является Зеленский.
В компании FirePoint все это отрицают.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.