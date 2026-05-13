Главу Нацбанка Украины могут сменить из-за дела против Ермака, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Главу Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного могут сменить на фоне дела против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщает украинское издание " Страна.ua ".

"На фоне развернувшегося на Украине скандала с уголовным делом против Ермака , в финансовых кругах пошли упорные слухи, что в ближайшее время может смениться глава Нацбанка. Сейчас этот пост занимает Андрей Пышный , который считается человеком Ермака", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Кроме того, как отмечает издание, эти разговоры усилились также с учетом того, что один из аспектов скандала касается ситуации в банковской сфере. А именно - деятельности национализированного банка Sense Bank (бывший Альфа-Банк) и советника главы его набсовета Василия Веселого, который также считается человеком Ермака.

"Страна.ua" заявляет, что к Пышному и без того было немало претензий на рынке. В том числе и относительно процветания коррупционных схем: множество жалоб со стороны банков и финансовых компаний, с которых не только вымогают взятки за решение отдельных проблем, но и ставят на "абонплату", если те хотят продолжать свою деятельность.

"До недавнего времени, однако, Пышного от отставки спасали связи с Ермаком, который сохранил свое влияние даже после отставки с должности главы Офиса президента. Но если дело Ермака и далее будет раскручиваться, также как и история с Sense Bank, то позиции нынешнего главы НБУ могут сильно ослабнуть и он будет вынужден подать в отставку, или его настоятельно попросят это сделать", - добавили в издании.

При этом, как указывается, в банковских кругах обсуждают две возможные кандидатуры. Бывшая министр финансов, экс-посол Украины в США и нынешний советник в офисе Зеленского Оксана Маркарова . В случае назначения Маркаровой в Нацбанк, не исключается возвращение в НБУ бывшего первого зампреда Катерины Рожковой. Маркарова и Рожкова - близкие подруги, которые уже делятся своими планами с коллегами, утверждает издание.

По другой версии на должность главы НБУ будет выдвинут нынешний зампредседателя Пышного по надзору и финансовому мониторингу Дмитрий Олийнык. Он хоть и считается членом команды Пышного, но еще с прошлого года пытается отстраниться от связей с действующим руководителем НБУ. Слухи о том, что он может возглавить Нацбанк, ходили еще в прошлом году.