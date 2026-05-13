Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, что привело к потере более 270 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.
"Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
