СМИ: по Зеленскому нанесли мощный удар

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стали серьезным ударом для власти главы киевского режима, пишет британская газета Telegraph.
"Обвинение в адрес Ермака является ударом по его (Зеленского. — Прим. ред.) власти в критический для страны момент, когда она стремится к вступлению в ЕС и пытается удержать избирателей на своей стороне в отношении любых достигнутых при посредничестве США соглашений о прекращении огня с Россией", — говорится в материале.
Как отмечает издание, до сих пор Зеленский избегал комментировать обвинения в адрес своего бывшего помощника, которого он уволил в прошлом году.
"Но теперь, когда появились официальные подозрения, это может вызвать волну общественного негодования... и углубить это предполагаемое разделение между элитами и широкой общественностью, <…>", — пояснила изданию эксперт Германского фонда Маршалла* в Берлине Елена Прокопенко.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
* Организация, признанная нежелательной в России