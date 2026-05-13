На Западе назвали необычный для Зеленского итог интервью Мендель
00:49 13.05.2026 (обновлено: 00:54 13.05.2026)
На Западе назвали необычный для Зеленского итог интервью Мендель

BZ: интервью Мендель показало изменение образа Зеленского в западных СМИ

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Владимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель показало изменение образа главы Украины в освещении западных СМИ.
  • Ранее Зеленского на Западе якобы считали символом украинского сопротивления, но теперь все чаще звучат критические голоса в адрес его диктаторских замашек.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель показало изменение образа главы киевского режима в освещении западных СМИ, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Интервью (Мендель — Прим. ред.) показывает, что образ Зеленского на международном уровне изменился и в дискурсе западных СМИ", — говорится в материале.
Как считает издание, если раньше на Западе Зеленского считали якобы символы украинского сопротивления, то сейчас все чаще звучат критические голоса, обличающие его диктаторские замашки.
"Особенно взрывоопасными являются заявления Менделя о предполагаемой коррупции среди украинского руководства", — отмечается в материале.
Юлия Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
