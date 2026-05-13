МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель показало изменение образа главы киевского режима в освещении западных СМИ, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Интервью (Мендель — Прим. ред.) показывает, что образ Зеленского на международном уровне изменился и в дискурсе западных СМИ", — говорится в материале.
Как считает издание, если раньше на Западе Зеленского считали якобы символы украинского сопротивления, то сейчас все чаще звучат критические голоса, обличающие его диктаторские замашки.
"Особенно взрывоопасными являются заявления Менделя о предполагаемой коррупции среди украинского руководства", — отмечается в материале.
Юлия Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
