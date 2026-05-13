Винус Уильямс в 45 лет выступит на «Ролан Гаррос».

Уильямс является обладательницей двойного карьерного Большого шлема в парах. В ее активе 14 побед титулов на турнирах Большого шлема в паре со своей младшей сестрой Сереной, включая две победы на "Ролан Гаррос". Также Уильямс-старшая пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Она стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде и еще трижды завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).