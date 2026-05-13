Краткий пересказ от РИА ИИ
- Винус Уильямс в 45 лет выступит на «Ролан Гаррос».
- Для Винус Уильямс это будет первое участие в «Ролан Гаррос» с 2021 года.
- Винус Уильямс является обладательницей двойного карьерного Большого шлема в парах и имеет 14 побед на турнирах Большого шлема в паре с сестрой Сереной.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс сыграет в паре с соотечественницей Хейли Баптист на Открытом чемпионате Франции, сообщается на сайте соревнований.
Для 45-летней Уильямс это будет первое участие в "Ролан Гаррос" с 2021 года. Американка занимает 116-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Баптист располагается на 129-й строчке. Также она является 25-й ракеткой мира в одиночном разряде.
Уильямс является обладательницей двойного карьерного Большого шлема в парах. В ее активе 14 побед титулов на турнирах Большого шлема в паре со своей младшей сестрой Сереной, включая две победы на "Ролан Гаррос". Также Уильямс-старшая пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Она стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде и еще трижды завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Музетти снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы
Вчера, 18:24