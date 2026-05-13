14:53 13.05.2026 (обновлено: 18:57 13.05.2026)
Трамп прилетел с визитом в Пекин

Трамп прилетел с трехдневным визитом в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп прилетел с трехдневным визитом в Пекин.
  • Его сопровождает большая делегация бизнесменов, среди которых руководители компаний Nvidia, Tesla и SpaceX, Apple, Boeing и BlackRock.
  • Глава Белого дома планирует обсудить с Си Цзиньпином экономику, вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия, кризис на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Украины.
  • Основные мероприятия запланированы на четверг и пятницу, 14 и 15 мая.
ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным визитом в Пекин, передает Центральное телевидение Китая.
Это первая за девять лет поездка американского лидера в КНР.
Трампа сопровождает большая делегация бизнесменов, среди которых руководители компаний Nvidia, Tesla и SpaceX, Apple, Boeing и BlackRock. Глава Белого дома обещал попросить председателя КНР Си Цзиньпина "открыть" азиатскую страну для американских компаний.
Политик также отмечал, что хочет обсудить с китайским коллегой вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия, кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на мировом энергетическом рынке и конфликт вокруг Украины.
По данным Reuters, на переговорах затронут снижение торговых барьеров на 30 миллиардов долларов с каждой стороны.
Трамп будет в Китае с 13 по 15 мая. Мероприятий на среду у него не запланировано. В четверг Си Цзиньпин примет президента США в Доме народных собраний, где они проведут двустороннюю встречу. Затем они поучаствуют в официальном банкете.
В пятницу глав государств ждет совместная фотосессия, за которой последует чаепитие и двусторонний обед, после чего Трамп вернется в Вашингтон.
