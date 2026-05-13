В Киеве и на большей части Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога.
- Тревога в Киеве была объявлена в 05:49 по московскому времени.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 05.49 (совпадает с мск). Кроме того, она звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
