Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров с обеих сторон - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 13.05.2026
СМИ: Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров с обеих сторон

Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров на 30 миллиардов долларов

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимное снижение торговых барьеров.
  • Сумма снижения торговых барьеров составит 30 миллиардов долларов с каждой стороны.
  • Трамп прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за девять лет визитом американского лидера в КНР.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимное снижение торговых барьеров на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Четыре источника, знакомые с целями администрации Трампа, сообщили, что ожидают запуска нового механизма на основе рамочной договоренности о взаимном сокращении торговых барьеров на сумму 30 миллиардов долларов с каждой стороны", - пишет Рейтер.
По информации агентства, пока неясно, договорятся ли Трамп и Си Цзиньпин о конкретных категориях товаров, подпадающих под действие возможной договоренности или же это будет сделано во время будущих встречах.
Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за девять лет визитом американского лидера в КНР.
Прилет Трампа в Пекин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Трамп прилетел с визитом в Пекин
Вчера, 14:53
 
В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала