СМИ: союзники боятся намерения Трампа обсудить в КНР продажу оружия Тайваню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп сообщил о намерении обсудить на встрече с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия.
- Комментарий Трампа о продаже оружия Тайваню вызвал обеспокоенность среди союзников США.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Союзники США обеспокоены намерением американского президента Дональда Трампа обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия в ходе предстоящего визита в Китай, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп прибудет в Китай в среду с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. О намерении поговорить с Си Цзиньпином на тему продажи оружия Тайваню Трамп сообщил в понедельник.
"Комментарий Трампа вызвал обеспокоенность среди союзников США", - говорится в сообщении.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
