Рейтинг@Mail.ru
СМИ: союзники боятся намерения Трампа обсудить в КНР продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 13.05.2026
СМИ: союзники боятся намерения Трампа обсудить в КНР продажу оружия Тайваню

FT: союзники США боятся намерения Трампа обсудить в КНР продажу оружия Тайваню

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп сообщил о намерении обсудить на встрече с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия.
  • Комментарий Трампа о продаже оружия Тайваню вызвал обеспокоенность среди союзников США.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Союзники США обеспокоены намерением американского президента Дональда Трампа обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия в ходе предстоящего визита в Китай, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп прибудет в Китай в среду с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. О намерении поговорить с Си Цзиньпином на тему продажи оружия Тайваню Трамп сообщил в понедельник.
"Комментарий Трампа вызвал обеспокоенность среди союзников США", - говорится в сообщении.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Трамп назвал США и Китай сверхдержавами
Вчера, 03:09
 
В миреКитайТайваньСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала