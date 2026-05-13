03:09 13.05.2026
Трамп назвал США и Китай сверхдержавами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты и Китай сверхдержавами.
  • Трамп считает США самой сильной страной на Земле в плане военной мощи, а Китай — второй.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты и Китай сверхдержавами.
"Мы (США и КНР - ред.) - две сверхдержавы", - сказал Трамп журналистам.
По его мнению, "самой сильной страной на Земле в плане военной мощи" являются Соединенные Штаты, а второй - Китай.
Американский лидер посетит Пекин 13-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
