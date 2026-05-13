СМИ: Израиль опасается, что Трамп может заключить "плохую сделку" с Ираном

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Израиля опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Тегераном, не принимая во внимание некоторые ключевые вопросы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько израильских источников.

Как уточнили источники, если в результате заключения сделки программа Ирана по обогащению урана останется в прежнем состоянии, и в документе не будет рассмотрен вопрос о региональных союзниках страны, то власти Израиля посчитают войну против Ирана неоконченной. Один из источников подчеркнул опасения Израиля о том, что Трамп "устанет от переговоров" и заключит в последнюю минуту "любую сделку с уступками".

"Есть реальное опасение, что Трамп достигнет плохой сделки (с Ираном - ред.). Израиль пытается повлиять на это изо всех сил", - цитирует CNN одного из израильских чиновников.

Как добавил один из источников, проинформированный о ходе обсуждений, Израиль понимает, что вопросы о ракетах и ​​региональных союзниках Ирана "вероятно, сняты с повестки дня", поскольку они, судя по всему, не включены в ранние проекты соглашения между странами.

Другой источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил телеканалу, что США и Израиль продолжают координировать "потенциальные военные планы" в отношении Ирана, включая удары по энергетическим объектам и инфраструктуре, а также целенаправленные ликвидации иранского руководства, на случай, если переговоры между странами потерпят неудачу.

Переговоры между США и Ираном в 2025-2026 годах велись при посредничестве Омана . Первый этап завершился без подписания соглашений в июне 2025 года в результате начала краткосрочной вооруженной операции Израиля против Ирана, к которой также присоединились США. Второй этап также не увенчался успехом, после чего США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.

При этом иранская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие стремления к обладанию ядерным оружием, а также исключительно мирный характер своей ядерной программы.