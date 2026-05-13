СМИ: Израиль опасается, что Трамп может заключить "плохую сделку" с Ираном

01:55 13.05.2026
CNN: Израиль опасается, что Трамп может заключить "плохую сделку" с Ираном

© REUTERS / Alex BrandonДональд Трамп
  • Власти Израиля опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Ираном, не принимая во внимание некоторые ключевые вопросы.
  • Переговоры между США и Ираном в 2025–2026 годах велись при посредничестве Омана, но не увенчались успехом.
  • США начали блокаду иранских портов после безрезультатных переговоров в Исламабаде.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Израиля опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Тегераном, не принимая во внимание некоторые ключевые вопросы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько израильских источников.
Как уточнили источники, если в результате заключения сделки программа Ирана по обогащению урана останется в прежнем состоянии, и в документе не будет рассмотрен вопрос о региональных союзниках страны, то власти Израиля посчитают войну против Ирана неоконченной. Один из источников подчеркнул опасения Израиля о том, что Трамп "устанет от переговоров" и заключит в последнюю минуту "любую сделку с уступками".
"Есть реальное опасение, что Трамп достигнет плохой сделки (с Ираном - ред.). Израиль пытается повлиять на это изо всех сил", - цитирует CNN одного из израильских чиновников.
Как добавил один из источников, проинформированный о ходе обсуждений, Израиль понимает, что вопросы о ракетах и ​​региональных союзниках Ирана "вероятно, сняты с повестки дня", поскольку они, судя по всему, не включены в ранние проекты соглашения между странами.
Другой источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил телеканалу, что США и Израиль продолжают координировать "потенциальные военные планы" в отношении Ирана, включая удары по энергетическим объектам и инфраструктуре, а также целенаправленные ликвидации иранского руководства, на случай, если переговоры между странами потерпят неудачу.
Переговоры между США и Ираном в 2025-2026 годах велись при посредничестве Омана. Первый этап завершился без подписания соглашений в июне 2025 года в результате начала краткосрочной вооруженной операции Израиля против Ирана, к которой также присоединились США. Второй этап также не увенчался успехом, после чего США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.
При этом иранская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие стремления к обладанию ядерным оружием, а также исключительно мирный характер своей ядерной программы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
