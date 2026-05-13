Лучшего шанса может не быть. Трамп едет на переговоры в Китай без козырей

Да уж, не такой представлял себе Дональд Трамп поездку в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином.

Но обо всем по порядку. Чтобы понять, какие цели преследует американский президент в этой поездке, нужно сперва обозначить, как сейчас выглядят отношения двух стран.

В последнее время все чаще противостояние Пекина и Вашингтона сравнивают с холодной войной: все-таки человек в моменты анализа часто обращается к имеющемуся опыту. Но отношения между двумя государствами куда сложнее. Степень взаимопроникновения двух стран в экономику друг друга — не сказать "взаимозависимости" — радикально отличается от той, что были у СССР и США. Но и противоречий в отношениях двух стран хватает.

К тому же Китай давно превратился в ключевого оппонента Соединенных Штатов на мировой арене. Дональд Трамп даже открыто говорил о том, что конфликт между странами возможен и, более того, именно Пекин старается его избежать. Пока от прямого столкновения действительно удается воздерживаться, но все атрибуты противостояния имеются: и гонка вооружений, и — более широко — технологий, и борьба за сферы влияния, и состязание экономик.

Собственно, на экономическом поприще борьба с возвращением Дональда Трампа в Белый дом развернулась с новой силой. "Не хотите пошлины в 20 процентов, платите 145!" — так выступил американский президент немногим более года назад. Цель тарифной войны с Китаем и не только объяснялась просто: "Борьба за мировое лидерство уже идет вовсю, а у США мертва промышленность, катастрофическое сальдо внешней торговли, а еще это поможет нарастить доходы в бюджет" — примерно так объясняли резкую смену тактики нынешней администрации.

Вышло так себе. От планов ввести трехзначные пошлины пришлось отказаться, почти триллионный общий дефицит торгового баланса за 2025-й сократился всего на 0,2 процента, зато доходы в бюджет от пошлин выросли почти в четыре раза — с 7,2 до 26,6 миллиарда долларов.

Но и здесь есть нюанс. В феврале Верховный суд США признал эти пошлины незаконными, а в апреле сам Трамп подтвердил, что деньги возвращать придется, причем вернуть нужно примерно 160 миллиардов.

В итоге ситуация выглядит следующим образом: иностранные производители вшили пошлины в итоговые цены, по которым товары поступали потребителям, а теперь эти же производители получат компенсации от Вашингтона. В итоге за экономические кульбиты Белого дома расплатились обычные американцы.

А ведь были еще ответные меры со стороны Пекина, от которого тоже пострадал широкий круг все тех же американцев: от фермеров до IT.

И раз уж долларом наказать Китай не получилось, Соединенные Штаты решили прибегнуть к старому, испытанному методу "маленьких победоносных войн".

Поначалу все шло неплохо: операция в Венесуэле, которая активно развивала сотрудничество с КНР, действительно прошла как по маслу с военной точки зрения, хотя ее политические плоды еще дозревают. Но, что важнее, Вашингтон уверовал в собственную военную мощь и попытался провернуть похожий трюк с Ираном — успех здесь мог бы поставить крест на амбициозных планах Пекина "Один пояс, один путь". В идеальном для Белого дома сценарии приход к власти проамериканских сил позволил бы США получить контроль не только над важным партнером Китая, но и в целом получить удобный форпост в сердце Евразии.

И вот тут начались проблемы. Ни одну из заявленных целей Вашингтона — свержение нынешней власти, отказ Ирана от ракетной программы, решение "ядерного вопроса" и сворачивание поддержки проиранских "прокси" — выполнить не удалось.

Из-за того, что операция пошла не по плану, визит даже пришлось перенести больше чем на месяц. Белый дом рассчитывал, что за этот срок удастся завершить конфликт и хотя бы сохранить лицо. Но кто-то ошибся в расчетах. Мирное соглашение так и не подписали, возобновление боевых действий только приумножит проблемы Вашингтона, а Тегеран установил контроль над Ормузским проливом — и получил рычаг давления не только на США, но и на всю мировую экономику.

И теперь Дональд Трамп едет в Китай отнюдь не в статусе победителя, а в положении лидера, развязавшего войну, из которой у него нет хороших выходов, главы государства, ссорящегося с собственным Верховным судом, и лидера партии, которая в шаге от краха на промежуточных выборах. И если этот крах случится, то проводить свою политику Трампу будет еще сложнее.