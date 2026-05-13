Суд арестовал турка, избившего футболиста "Галатасарая"

СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Суд в Стамбуле постановил арестовать обвиняемого в избиении полузащитника футбольного клуба "Галатасарай" Лукаса Торрейры, передает телеканал AHaber.
Торрейру при выходе из кафе в одном из ТЦ в центре Стамбула избил Юсуф Йылдырым.
Злоумышленник нашел футболиста благодаря публикациям в соцсетях из этого кафе. Тридцатидвухлетний нападавший пытался уехать с места происшествия на такси, но его вскоре задержала полиция. Футболист уже получил врачебный отчет после нападения.
"Суд постановил арестовать Йылдырыма", - сообщил канал.
Отмечается, что личный водитель футболиста успел ударить Йылдырыма.
Подозреваемый заявил на допросе, что поводом для нападения стал интерес футболиста к его подруге. Торрейра в участке сообщил, что эта девушка - его подруга, а суд ранее запретил Йылдырыму приближаться к ней в течение 45 дней. Ранее он привлекался к ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений. Также в соцсетях обнаружены его сообщения с угрозами Торрейре.
Торрейре 30 лет. Он перешел в "Галатасарай" из лондонского "Арсенала" в 2022 году.
Вчера, 13:35