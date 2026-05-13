Комбрига ВСУ, заочно осужденного в России, внесли в перечень террористов

17:08 13.05.2026 (обновлено: 17:09 13.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комбриг ВСУ Виталий Нащубский был заочно осужден в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году.
  • Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в РФ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заочно осужденный в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область комбриг ВСУ Виталий Нащубский* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Нащубский Виталий Иванович*, 21.07.1991 года рождения, город Хмельницкий Украинской ССР", - говорится в перечне.

В декабре 2025 года в Главной военной прокуратуре России сообщили, что Нащубский* заочно осужден в РФ на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году. Он объявлен в международный розыск, заочно арестован.
В суде установлено, что с февраля по март 2023 года под его руководством было совершено несколько артиллерийских обстрелов пунктов государственного и военного управления в Белгородской области. В результате этих ударов от минно-взрывных травм погиб человек, несколько людей получили ранения.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террорристов и экстремистов в России
