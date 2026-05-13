Telegram заблокировал более ста тысяч групп и каналов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов за вторник.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило почти 15 миллионов, из них более 71 тысячи сообществ, связанных с терроризмом.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Telegram по итогам вторника заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, мессенджер заблокировал за вторник 100 920 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с четвертого мая, в тот день их количество составило 103 306.

Суммарно за текущий месяц мессенджер заблокировал 1 027 621 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - чуть более 5 тысяч.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 14 999 441, из них 71 717 сообществ, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.