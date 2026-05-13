Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал экс-замминистра финансов Алексашенко* за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 13.05.2026
Суд оштрафовал экс-замминистра финансов Алексашенко* за дискредитацию армии

Экс-замминистра финансов оштрафовали на 50 тыс рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы оштрафовал Сергея Алексашенко* на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
  • Его признали виновным в совершении административного правонарушения после размещения видеозаписи, где он излагает факты, дискредитирующие Вооруженные силы России.
  • Минюст внес Алексашенко* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях российской власти и проводимой политике.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей экономиста, экс-замминистра финансов РФ и бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд установил, что на одном из информационных ресурсов (сайтов) в сети Интернет была размещена видеозапись с участием Алексашенко*, где он излагает факты, дискредитирующие Вооруженные силы России. Суд признал Алексашенко* виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Правительство поддержало идею депортации иностранцев за дискредитацию армии
16 марта, 04:27
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"**, в том числе Алексашенко*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.
Алексашенко* объявлен МВД РФ в розыск, он также внесен в перечень террористов и экстремистов.
Минюст внес Алексашенко* в реестр иностранных агентов 16 июня 2023 года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
** запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
9 февраля, 20:01
 
РоссияМоскваМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала