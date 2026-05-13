Суд оштрафовал экс-замминистра финансов Алексашенко* за дискредитацию армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоновский суд Москвы оштрафовал Сергея Алексашенко* на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей экономиста, экс-замминистра финансов РФ и бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд установил, что на одном из информационных ресурсов (сайтов) в сети Интернет была размещена видеозапись с участием Алексашенко *, где он излагает факты, дискредитирующие Вооруженные силы России . Суд признал Алексашенко* виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"**, в том числе Алексашенко*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.

Алексашенко* объявлен МВД РФ в розыск, он также внесен в перечень террористов и экстремистов.

Минюст внес Алексашенко* в реестр иностранных агентов 16 июня 2023 года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.

*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ