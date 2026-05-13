Рейтинг@Mail.ru
Нескольким футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:37 13.05.2026
Нескольким футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в ЧМ

Пяти футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в ЧМ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отказали в выдаче виз пяти игрокам сборной Ирака.
  • Футболисты являются важной частью команды и должны были принять участие в чемпионате мира.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США отказали в выдаче виз пяти игрокам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира 2026 года, сообщил член Иракской федерации футбола Галеб аль-Замели агентству Shafaq News.
Подчеркивается, что визы по неизвестным причинам не получили Ибрагим Байеш, Моханнад Али, Зейд Тахсин, Хайдар Абдул-Карим и Али Аль-Хамади. Аль-Замели добавил, что организация обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) по этому вопросу в надежде найти быстрое решение, отметив, что игроки являются важной частью сборной страны.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Ирака сыграет против команд Франции, Норвегии и Сенегала.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Иран выдвинул десять условий участия своей сборной в чемпионате мира в США
9 мая, 18:05
 
ФутболСпортИракСШАКанадаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала