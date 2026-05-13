Нескольким футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отказали в выдаче виз пяти игрокам сборной Ирака.
- Футболисты являются важной частью команды и должны были принять участие в чемпионате мира.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США отказали в выдаче виз пяти игрокам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира 2026 года, сообщил член Иракской федерации футбола Галеб аль-Замели агентству Shafaq News.
Подчеркивается, что визы по неизвестным причинам не получили Ибрагим Байеш, Моханнад Али, Зейд Тахсин, Хайдар Абдул-Карим и Али Аль-Хамади. Аль-Замели добавил, что организация обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) по этому вопросу в надежде найти быстрое решение, отметив, что игроки являются важной частью сборной страны.