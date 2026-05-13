Силуанов назвал утверждения о готовящемся повышении налогов фейком

Краткий пересказ от РИА ИИ Силуанов опроверг утверждения о планах повысить налоги и заморозить вклады, назвав их фейками.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов в беседе с РИА Новости опроверг утверждения о планах повысить налоги и заморозить вклады.

« "Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", — заявил он в интервью в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

По словам главы Минфина , экономике сейчас требуются другие меры — создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

« "Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена", — подчеркнул Силуанов.

Результаты охлаждения экономики уже проявляются, добавил министр.

"Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения", — заключил он.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ситуация в экономике стабилизируется: после снижения ВВП в первые два месяца наметилось восстановление его роста.