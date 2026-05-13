Силуанов назвал утверждения о готовящемся повышении налогов фейком

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов в беседе с РИА Новости опроверг утверждения о планах повысить налоги и заморозить вклады.
"Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", — заявил он в интервью в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
По словам главы Минфина, экономике сейчас требуются другие меры — создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.
"Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена", — подчеркнул Силуанов.
Результаты охлаждения экономики уже проявляются, добавил министр.
"Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения", — заключил он.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ситуация в экономике стабилизируется: после снижения ВВП в первые два месяца наметилось восстановление его роста.
Что же касается уровня инфляции, то согласно данным за 4 мая он составил 5,6 процента. Ведомство прогнозирует дальнейшее замедление и выход на целевой уровень ЦБ — четыре процента.