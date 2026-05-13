Синоптик рассказала, как самостоятельно оценить вероятность грозы

Методы оценки вероятности грозы по облакам и грому относятся к краткосрочным прогнозам и работают только для локальной местности.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вероятность грозы можно оценить самостоятельно с помощью облаков и грома, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Вероятность грозы можно оценить самостоятельно, если посмотреть на небо и увидеть, как развиваются облака. Если они быстро растут, темнеют и начинают иметь форму горных хребтов, то однозначно в ближайшее время пойдет дождь и будет гроза", - объяснила синоптик.

Макарова добавила, что с помощью грома можно также понять, начнется ли скоро гроза.

"По задержке между молнией и громом можно примерно определить расстояние от вас до грозы. Как только сверкает молния, нужно отсчитать секунды до грома: три секунды — километр и значит гроза совсем рядом, а если 15 секунд, то до грозы около пяти километров и можно успеть укрыться", — пояснила она.