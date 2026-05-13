08:12 13.05.2026
Синоптик рассказала, как самостоятельно оценить вероятность грозы

Макарова: вероятность грозы можно оценить с помощью облаков и грома

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероятность грозы можно оценить самостоятельно по развитию облаков, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
  • По задержке между молнией и громом можно определить расстояние до грозы.
  • Методы оценки вероятности грозы по облакам и грому относятся к краткосрочным прогнозам и работают только для локальной местности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вероятность грозы можно оценить самостоятельно с помощью облаков и грома, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Вероятность грозы можно оценить самостоятельно, если посмотреть на небо и увидеть, как развиваются облака. Если они быстро растут, темнеют и начинают иметь форму горных хребтов, то однозначно в ближайшее время пойдет дождь и будет гроза", - объяснила синоптик.
Макарова добавила, что с помощью грома можно также понять, начнется ли скоро гроза.
"По задержке между молнией и громом можно примерно определить расстояние от вас до грозы. Как только сверкает молния, нужно отсчитать секунды до грома: три секунды — километр и значит гроза совсем рядом, а если 15 секунд, то до грозы около пяти километров и можно успеть укрыться", — пояснила она.
Синоптик напомнила, что эти методы относятся к краткосрочным прогнозам и они работают только для локальной местности, где вы находитесь, поэтому, если на смс пришло предупреждение о грозе, лучше уходить в помещение, а не находиться на улице, проверяя свои знания об оценке вероятности грозы.
