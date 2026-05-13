Синоптик рассказала, почему дачники в Подмосковье "могут спать спокойно"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Температура воздуха растет с каждым днем в Московской области, что хорошо для рассады, поэтому дачники могут спать спокойно, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Прогнозируемые дожди никак не повлияют на рассаду и цветы, так как температура воздуха растет и днем, и ночью в Московской области, поэтому дачники могут спать спокойно", — отметила синоптик.
Макарова добавила, что до конца недели, по предварительным данным, температура воздуха может составить от плюс 21 до 26 градусов в сопровождении с кратковременными дождями.