Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, почему дачники в Подмосковье "могут спать спокойно" - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 13.05.2026
Синоптик рассказала, почему дачники в Подмосковье "могут спать спокойно"

РИА Новости: температура воздуха в Подмосковье растет, что хорошо для рассады

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Московской области растет с каждым днем.
  • Прогнозируемые дожди не повлияют на рассаду и цветы, так как температура воздуха растет и днем, и ночью, отметила синоптик.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Температура воздуха растет с каждым днем в Московской области, что хорошо для рассады, поэтому дачники могут спать спокойно, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Прогнозируемые дожди никак не повлияют на рассаду и цветы, так как температура воздуха растет и днем, и ночью в Московской области, поэтому дачники могут спать спокойно", — отметила синоптик.
Макарова добавила, что до конца недели, по предварительным данным, температура воздуха может составить от плюс 21 до 26 градусов в сопровождении с кратковременными дождями.
Тепло в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летнее тепло
12 мая, 16:28
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала