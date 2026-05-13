Рейтинг@Mail.ru
"Он все ближе к поражению": Рублев высказался о предстоящей игре с Синнером - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:46 13.05.2026
"Он все ближе к поражению": Рублев высказался о предстоящей игре с Синнером

Рублев: с каждым выигранным матчем Синнер все ближе к поражению

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Соцсети теннисиста
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.
  • В четвертьфинале Рублев сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером, который выиграл последние 26 матчей на всех турнирах и стал победителем последних пяти турниров серии «Мастерс».
  • Рублев в шутку сказал, что Синнер с каждым выигранным матчем становится все ближе к поражению.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев пошутил, что его предстоящий соперник в четвертьфинале "Мастерса" в Риме итальянец Янник Синнер с каждым выигранным матчем становится все ближе к поражению.
Рублев во вторник обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале он сыграет с первой ракеткой мира Синнером, который выиграл последние 26 матчей на всех турнирах. Также итальянец стал победителем последних пяти турниров серии "Мастерс".
«
"Сколько он там матчей выиграл, двадцать, наверное? Он становится все ближе к поражению. С каждым выигранным матчем он становится все ближе", - сказал в шутку Рублев в интервью Tennis Channel, видеоотрывок которого опубликован на странице The Tennis Letter.
По поводу своих чувств перед матчем с Синнером россиянин заявил: "Я в порядке. Я не в восторге, мне не плохо. Я в порядке. Если вы спросите, хотел бы я сыграть с кем-то другим, то, конечно, я предпочел бы сыграть с кем-то другим. Но если речь о том, хотел бы я проверить себя в матче с Янником, то тоже да. Я бы хотел проверить себя в игре с Янником".
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Рублев выругался на весь стадион во время матча "Мастерса"
Вчера, 20:38
 
ТеннисСпортАндрей РублевНиколоз БасилашвилиЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала