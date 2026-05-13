"Он все ближе к поражению": Рублев высказался о предстоящей игре с Синнером

"Сколько он там матчей выиграл, двадцать, наверное? Он становится все ближе к поражению. С каждым выигранным матчем он становится все ближе", - сказал в шутку Рублев в интервью Tennis Channel, видеоотрывок которого опубликован на странице The Tennis Letter.

По поводу своих чувств перед матчем с Синнером россиянин заявил: "Я в порядке. Я не в восторге, мне не плохо. Я в порядке. Если вы спросите, хотел бы я сыграть с кем-то другим, то, конечно, я предпочел бы сыграть с кем-то другим. Но если речь о том, хотел бы я проверить себя в матче с Янником, то тоже да. Я бы хотел проверить себя в игре с Янником".