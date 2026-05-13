"Он все ближе к поражению": Рублев высказался о предстоящей игре с Синнером

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев пошутил, что его предстоящий соперник в четвертьфинале "Мастерса" в Риме итальянец Янник Синнер с каждым выигранным матчем становится все ближе к поражению.
Рублев во вторник обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале он сыграет с первой ракеткой мира Синнером, который выиграл последние 26 матчей на всех турнирах. Также итальянец стал победителем последних пяти турниров серии "Мастерс".
"Сколько он там матчей выиграл, двадцать, наверное? Он становится все ближе к поражению. С каждым выигранным матчем он становится все ближе", - сказал в шутку Рублев в интервью Tennis Channel, видеоотрывок которого опубликован на странице The Tennis Letter.
По поводу своих чувств перед матчем с Синнером россиянин заявил: "Я в порядке. Я не в восторге, мне не плохо. Я в порядке. Если вы спросите, хотел бы я сыграть с кем-то другим, то, конечно, я предпочел бы сыграть с кем-то другим. Но если речь о том, хотел бы я проверить себя в матче с Янником, то тоже да. Я бы хотел проверить себя в игре с Янником".