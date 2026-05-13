Рожков выразил надежду на более полный состав сборной на Паралимпиаде-2028 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
18:35 13.05.2026
Рожков выразил надежду на более полный состав сборной на Паралимпиаде-2028

Рожков выразил надежду на появление большего числа россиян на Паралимпиаде-2028

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Павел Рожков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Павел Рожков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков выразил надежду на увеличение числа российских спортсменов на Паралимпиаде-2028.
  • Он отметил сдвиги в сотрудничестве с международными спортивными организациями.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что есть определенные сдвиги в работе с международными спортивными организациями и вера в то, что на Паралимпиаде 2028 года состав команды будет количественно больше, чем на Играх-2024.
XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Атлеты выступали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону. Россияне выиграли 20 золотых медалей, 21 серебряную и 23 бронзовые.
"Как известно, 29 видами программы летних и зимних Паралимпийских игр управляет более 20 федераций. Сдвиги (в сотрудничестве) есть, из нового - федерации, которые курируют игровые виды спорта, начали допускать наши команды до официальных международных соревнований. Без флага и без гимна, но такая тенденция пошла. Мы сейчас внимательно изучаем положения по допуску на Паралимпийские игры, потому что в целом ряде видов спорта есть лиги, группы, и для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры, надо их все пройти. Допустим в следж-хоккее это группы С, В и А. Там уже в прошлом году было принято решение, и в нынешнем году наша сборная уже начнет участвовать, и у нее есть шансы отобраться на зимние Игры", - сказал Рожков журналистам.
"Но по целому ряду видов спорта летней программы Игр таких возможностей может не оказаться. Поэтому мы сейчас внимательно смотрим, и во всех соревнованиях, где это будет возможно, наши игровики будут участвовать. Есть определенный оптимизм, что команда будет пополнее. И есть еще целый ряд федераций, где не приняты решения о том, чтобы наши ребята участвовали в эстафетах и командных соревнованиях. Пока там вопросы решаются", - отметил глава ПКР.
