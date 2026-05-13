Рожков выразил надежду на более полный состав сборной на Паралимпиаде-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков выразил надежду на увеличение числа российских спортсменов на Паралимпиаде-2028.

Он отметил сдвиги в сотрудничестве с международными спортивными организациями.

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что есть определенные сдвиги в работе с международными спортивными организациями и вера в то, что на Паралимпиаде 2028 года состав команды будет количественно больше, чем на Играх-2024.

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Атлеты выступали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону. Россияне выиграли 20 золотых медалей, 21 серебряную и 23 бронзовые.

"Как известно, 29 видами программы летних и зимних Паралимпийских игр управляет более 20 федераций. Сдвиги (в сотрудничестве) есть, из нового - федерации, которые курируют игровые виды спорта, начали допускать наши команды до официальных международных соревнований. Без флага и без гимна, но такая тенденция пошла. Мы сейчас внимательно изучаем положения по допуску на Паралимпийские игры, потому что в целом ряде видов спорта есть лиги, группы, и для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры, надо их все пройти. Допустим в следж-хоккее это группы С, В и А. Там уже в прошлом году было принято решение, и в нынешнем году наша сборная уже начнет участвовать, и у нее есть шансы отобраться на зимние Игры", - сказал Рожков журналистам.