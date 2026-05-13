Россия выступает за стабилизацию в Персидском заливе, заявили в Совфеде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива и восстановление связей между Ираном и арабскими странами.
- Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подчеркнул, что все спорные вопросы должны решаться путем диалога.
- Григорий Карасин отметил важность укрепления связей между российскими субъектами и регионами-партнерами в мусульманских странах.
КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива, восстановление связей между Ираном и арабскими странами, все спорные вопросы должны разрешаться путем диалога, сказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Политик выступил на пленарной сессии Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие состоялось в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива, восстановление связей между Ираном и соседними арабскими странами. Полагаем, что все имеющиеся спорные вопросы должны быть разрешены на основе диалога. Особое значение имеет неукоснительное следование основополагающим положениям Устава ООН и резолюциям ее Совета Безопасности", - сказал парламентарий.
Он отметил, что форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в непростое время, когда действия западных стран и их сателлитов "не только оказывают существенное влияние на ситуацию на Аравийском полуострове, но и грозят дестабилизацией многим частям Евразийского континента, в том числе регионам Каспия, Южного Кавказа и Центральной Азии".
"Совет Федерации ведет прямой диалог, в том числе по линии парламентских групп дружбы, со многими государствами ОИС. Для верхней палаты парламента как палаты регионов очень важно укрепление связей между российскими субъектами и регионами — партнерами в мусульманских странах", - сказал политик.
Карасин полагает, что молодым дипломатам, предстоит решить многие серьезные проблемы, стоящие перед мировым сообществом. "Налаживание контактов между молодежью России и мусульманских стран сделает поиск этих непростых решений более эффективным, позволит улучшить взаимопонимание между нашими народами", - отметил сенатор.
X Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества проходит при поддержке правительства Республики Татарстан и Академии молодежной дипломатии в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026".
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.