Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за стабилизацию в Персидском заливе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 13.05.2026
Россия выступает за стабилизацию в Персидском заливе, заявили в Совфеде

Карасин: РФ выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива и восстановление связей между Ираном и арабскими странами.
  • Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подчеркнул, что все спорные вопросы должны решаться путем диалога.
  • Григорий Карасин отметил важность укрепления связей между российскими субъектами и регионами-партнерами в мусульманских странах.
КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива, восстановление связей между Ираном и арабскими странами, все спорные вопросы должны разрешаться путем диалога, сказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Политик выступил на пленарной сессии Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие состоялось в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров рассказал, зачем США была нужна агрессия против Ирана
Вчера, 08:55
"Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива, восстановление связей между Ираном и соседними арабскими странами. Полагаем, что все имеющиеся спорные вопросы должны быть разрешены на основе диалога. Особое значение имеет неукоснительное следование основополагающим положениям Устава ООН и резолюциям ее Совета Безопасности", - сказал парламентарий.
Он отметил, что форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в непростое время, когда действия западных стран и их сателлитов "не только оказывают существенное влияние на ситуацию на Аравийском полуострове, но и грозят дестабилизацией многим частям Евразийского континента, в том числе регионам Каспия, Южного Кавказа и Центральной Азии".
Карасин также подчеркнул, что Россия последовательно выступает за повышение роли исламских стран в международных делах, развитие торгово-экономических и культурных связей со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
"Совет Федерации ведет прямой диалог, в том числе по линии парламентских групп дружбы, со многими государствами ОИС. Для верхней палаты парламента как палаты регионов очень важно укрепление связей между российскими субъектами и регионами — партнерами в мусульманских странах", - сказал политик.
Карасин полагает, что молодым дипломатам, предстоит решить многие серьезные проблемы, стоящие перед мировым сообществом. "Налаживание контактов между молодежью России и мусульманских стран сделает поиск этих непростых решений более эффективным, позволит улучшить взаимопонимание между нашими народами", - отметил сенатор.
X Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества проходит при поддержке правительства Республики Татарстан и Академии молодежной дипломатии в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026".
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Минздрав Ирана назвал число погибших в конфликте с США и Израилем
Вчера, 11:36
 
В миреРоссияПерсидский заливГригорий КарасинСовет Федерации РФОрганизация исламского сотрудничестваООНИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала