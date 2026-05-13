Россия выступает за стабилизацию в Персидском заливе, заявили в Совфеде

КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Россия выступает за стабилизацию ситуации в районе Персидского залива, восстановление связей между Ираном и арабскими странами, все спорные вопросы должны разрешаться путем диалога, сказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Он отметил, что форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в непростое время, когда действия западных стран и их сателлитов "не только оказывают существенное влияние на ситуацию на Аравийском полуострове, но и грозят дестабилизацией многим частям Евразийского континента, в том числе регионам Каспия, Южного Кавказа и Центральной Азии".