В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен

10:31 13.05.2026 (обновлено: 13:20 13.05.2026)
Музаев: девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчебник "История России"
Учебник "История России". Архивное фото
  • Ученики девятых классов с 2028 года будут сдавать обязательный устный экзамен по истории, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
  • Он добавил, что введение аттестации обсудят с преподавателями, школьниками и экспертами.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет", — сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами, добавил Музаев.
Как объясняли в Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. В ведомстве отмечали, что экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияАнзор МузаевМихаил МишустинОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
