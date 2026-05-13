Магомеда Рамазанова назначили премьер-министром Дагестана.

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Врио председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов назначен премьер-министром республики, сообщила пресс-служба главы региона.
Шестого апреля врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства региона на Рамазанова, который перед этим занимал должность заместителя полпреда президента РФ в СКФО. В среду депутаты парламента Дагестана единогласно дали согласие на назначение Рамазанова премьер-министром республики.
"Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал сегодня врио главы региона Федор Щукин", – говорится в сообщении.