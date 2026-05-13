Рейтинг@Mail.ru
Магомеда Рамазанова назначили премьер-министром Дагестана - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 13.05.2026 (обновлено: 13:54 13.05.2026)

Магомеда Рамазанова назначили премьер-министром Дагестана

© Фото : Администрация Главы РД/TelegramМагомед Рамазанов
Магомед Рамазанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Администрация Главы РД/Telegram
Магомед Рамазанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магомеда Рамазанова назначили премьер-министром Дагестана.
МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Врио председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов назначен премьер-министром республики, сообщила пресс-служба главы региона.
Шестого апреля врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства региона на Рамазанова, который перед этим занимал должность заместителя полпреда президента РФ в СКФО. В среду депутаты парламента Дагестана единогласно дали согласие на назначение Рамазанова премьер-министром республики.
"Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал сегодня врио главы региона Федор Щукин", – говорится в сообщении.
Здание правительства Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Новый состав правительства Дагестана представят в течение недели
Вчера, 12:52
 
Республика ДагестанМагомед Рамазанов (Дагестан)РоссияСКФОФедор ЩукинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала