Россия и Куба испытывают препарат для выявления рака

ГАВАНА, 13 мая - РИА Новости. Кубинский Институт онкологии и радиологии (INOR) и Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр имени Напалкова в Санкт-Петербурге ведут активное научное сотрудничество, которое включает разработку средств против рака, сообщил РИА Новости директор INOR Луис Эдуардо Мартин.

"У нас налажен академический и клинический обмен с институтом Напалкова: наши специалисты ездят туда на стажировки и участвуют в научных мероприятиях, а их специалисты приезжают к нам. Сейчас проходит клинические испытания препарат - биоаналог пембролизумаба, который показывает очень хорошие результаты", - рассказал Мартин.

По его словам, исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата в выявлении меланом и лимфом, а кубинские пациенты таким образом получают доступ к лечению препаратами мирового уровня.

Он добавил, что результаты клинических испытаний уже представлены как в России , так и на Кубе и соответствуют международным стандартам.

Куба смогла получить моноклональное антитело пембролизумаб от российских фармацевтических компаний, в том числе Biokad, к которому ранее у страны не было доступа, уточнил собеседник агентства. Кроме того, кубинские и российские специалисты совместно работают над оценкой состояния пожилых онкологических пациентов.

"Мы поддерживаем постоянное взаимодействие через видеоконференции и считаем, что это сотрудничество приносит значительную пользу обоим институтам", - сказал директор INOR.

Мартин также отметил, что за последние два года Кубу посетили ведущие российские онкологи и руководители профильных учреждений, с которыми установлены "очень хорошие рабочие отношения". Он напомнил, что Куба и Россия на протяжении многих лет остаются союзниками, и выразил благодарность Москве за поддержку.

В начале апреля в рамках межправительственной комиссии Куба-Россия Эдуардо Мартин в составе кубинской делегации посетил Санкт-Петербург и ряд медицинских учреждений города.