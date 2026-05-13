Россия и Куба испытывают препарат для выявления рака

21:30 13.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубинский Институт онкологии и радиологии (INOR) и Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр имени Напалкова ведут разработку средств против рака.
  • Проходят клинические испытания препарата — биоаналога пембролизумаба, который показывает хорошие результаты в выявлении меланом и лимфом.
  • Кубинские и российские специалисты совместно работают над оценкой состояния пожилых онкологических пациентов и обсуждают расширение сотрудничества в области онкологии и других медицинских направлениях.
ГАВАНА, 13 мая - РИА Новости. Кубинский Институт онкологии и радиологии (INOR) и Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр имени Напалкова в Санкт-Петербурге ведут активное научное сотрудничество, которое включает разработку средств против рака, сообщил РИА Новости директор INOR Луис Эдуардо Мартин.
"У нас налажен академический и клинический обмен с институтом Напалкова: наши специалисты ездят туда на стажировки и участвуют в научных мероприятиях, а их специалисты приезжают к нам. Сейчас проходит клинические испытания препарат - биоаналог пембролизумаба, который показывает очень хорошие результаты", - рассказал Мартин.
По его словам, исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата в выявлении меланом и лимфом, а кубинские пациенты таким образом получают доступ к лечению препаратами мирового уровня.
Он добавил, что результаты клинических испытаний уже представлены как в России, так и на Кубе и соответствуют международным стандартам.
Куба смогла получить моноклональное антитело пембролизумаб от российских фармацевтических компаний, в том числе Biokad, к которому ранее у страны не было доступа, уточнил собеседник агентства. Кроме того, кубинские и российские специалисты совместно работают над оценкой состояния пожилых онкологических пациентов.
"Мы поддерживаем постоянное взаимодействие через видеоконференции и считаем, что это сотрудничество приносит значительную пользу обоим институтам", - сказал директор INOR.
Мартин также отметил, что за последние два года Кубу посетили ведущие российские онкологи и руководители профильных учреждений, с которыми установлены "очень хорошие рабочие отношения". Он напомнил, что Куба и Россия на протяжении многих лет остаются союзниками, и выразил благодарность Москве за поддержку.
В начале апреля в рамках межправительственной комиссии Куба-Россия Эдуардо Мартин в составе кубинской делегации посетил Санкт-Петербург и ряд медицинских учреждений города.
В ходе визита кубинские специалисты под руководством главы минздрава Хосе Анхеля Порталя встретились с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко для обсуждения возможностей расширения и диверсификации сотрудничества, а также проектов подготовки специалистов в областях онкологии, материнской и детской медицины, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.
НаукаКубаРоссияСанкт-ПетербургМихаил Мурашко
 
 
