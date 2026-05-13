Путин обсудил с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил в среду с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф текущую деятельность учрежденной странами БРИКС международной финансовой организации, а также перспективы.

"Знаю, что у Вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах", - обратился Путин к Роуссефф.

Он отметил, что в организации полгода работает новый российский представитель - вице-президент НБР Серов. "Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе", - отметил Путин.

Также он напомнил, что Силуанов 14 мая примет участие в ежегодном заседании совета управляющих НБР в Москве. "Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно", - добавил Путин.