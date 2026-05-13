Путин обсудил с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 13.05.2026
22:49 13.05.2026
Путин обсудил с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС

Путин обсудил с Роуссефф деятельность и перспективы Нового банка развития БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф текущую деятельность и перспективы международной финансовой организации.
  • В организации полгода работает новый российский представитель — вице-президент НБР Роман Серов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил в среду с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф текущую деятельность учрежденной странами БРИКС международной финансовой организации, а также перспективы.
Путин в среду в Кремле встретился с Дилмой Роуссефф. Во встрече приняли участие вице-президент НБР Роман Серов, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.
Глава Нового банка развития передала Путину приветствие от Лулы да Силвы
"Знаю, что у Вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах", - обратился Путин к Роуссефф.
Он отметил, что в организации полгода работает новый российский представитель - вице-президент НБР Серов. "Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе", - отметил Путин.
Также он напомнил, что Силуанов 14 мая примет участие в ежегодном заседании совета управляющих НБР в Москве. "Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно", - добавил Путин.
Роуссефф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая этого года.
Путин призвал использовать возможности Нового банка развития БРИКС
РоссияМоскваВладимир ПутинНовый банк развитияБРИКСАнтон СилуановМаксим Орешкин
 
 
