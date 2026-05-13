Путин обсудил с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 13.05.2026
22:06 13.05.2026 (обновлено: 23:11 13.05.2026)
Путин обсудил в Кремле с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф в Кремле.
  • Она прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах в Кремле обсудил с главой НБР БРИКС Дилмой Роуссефф деятельность банка.
"Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах", — сказал он.

Он добавил, что в организации полгода трудится новый российский представитель — вице-президент НБР Роман Серов.
"Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе", — отметил Путин.
Также он напомнил, что министр финансов Антон Силуанов завтра примет участие в ежегодном заседании совета управляющих НБР в Москве.
Роуссефф, в свою очередь, передала российскому лидеру приветствие и слова уважения от бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Она прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая.
Предыдущая встреча Путина с Роуссефф прошла в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда они обсудили расширение возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС, создание цифровой платформы расчетов и инвестиций, а также увеличение числа стран — участниц банка и добавление новых партнеров.
РоссияМоскваВладимир ПутинНовый банк развитияБРИКСЛуис Инасиу Лула да СилваАнтон СилуановВ мире
 
 
