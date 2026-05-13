"Звони Путину!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на контакт с Россией мешает урегулированию конфликта.
- Соскин считает, что массовые атаки и разрушения инфраструктуры на Украине происходят из-за нежелания Зеленского вести диалог с Путиным.
"Массовая атака идет. В Одессе большие разрушения инфраструктуры. Фактически нежелание Зеленского звонить (президенту Владимиру. — Прим. ред.) Путину, ехать в Москву, увенчалось тем, что начались очень тяжелые обстрелы Украины. Они чрезвычайно разрушительны. Вывод очень простой. Во всем этом виноват Зеленский. А кто? То есть — что, трудно было набрать Путина и с ним созвониться? У Зеленского корона какая-то упадет? Или что?" — сказал он.
"В ночь на 12 мая закончилось перемирие. Можно же его было продлить. Достаточно было Зеленскому набрать Путина, поговорить с ним. Ну это же Зеленский: у него все хорошо, он в Бухарест поехал, жену с собой взял. То есть у них нормально. А вы тут, ребята, давайте расхлебывайте, сидите под ударами", — резюмировал политолог.