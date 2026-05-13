"Звони Путину!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 13.05.2026 (обновлено: 23:57 13.05.2026)
"Звони Путину!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на контакт с Россией мешает урегулированию конфликта.
  • Соскин считает, что массовые атаки и разрушения инфраструктуры на Украине происходят из-за нежелания Зеленского вести диалог с Путиным.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского идти на контакт с Россией мешает урегулированию конфликта, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Массовая атака идет. В Одессе большие разрушения инфраструктуры. Фактически нежелание Зеленского звонить (президенту Владимиру. — Прим. ред.) Путину, ехать в Москву, увенчалось тем, что начались очень тяжелые обстрелы Украины. Они чрезвычайно разрушительны. Вывод очень простой. Во всем этом виноват Зеленский. А кто? То есть — что, трудно было набрать Путина и с ним созвониться? У Зеленского корона какая-то упадет? Или что?" — сказал он.

Соскин также высказался об идее продления праздничного перемирия, которое завершилось 11 мая.
"В ночь на 12 мая закончилось перемирие. Можно же его было продлить. Достаточно было Зеленскому набрать Путина, поговорить с ним. Ну это же Зеленский: у него все хорошо, он в Бухарест поехал, жену с собой взял. То есть у них нормально. А вы тут, ребята, давайте расхлебывайте, сидите под ударами", — резюмировал политолог.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также местам сборки, хранения, запуска беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
