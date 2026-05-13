Выпускник "школы губернаторов" Ковальчук стал врио главы Брянской области

Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".