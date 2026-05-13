Путин и Бердымухамедов обсудили укрепление стратегического партнерства

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, сообщили в Кремле.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях", — говорится в заявлении.
Кроме того, стороны отметили важность предстоящего Совета глав стран СНГ, который пройдет в октябре под председательством Туркменистана.
Бердымухамедов в эти дни находится в Казани и участвует в XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир. KazanForum".
