18:18 13.05.2026
В МИТ назвали помощь Путина решающей в создании ракетно-ядерной техники

© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Помощь президента России Владимира Путина является решающей в некоторых принципиальных вопросах создания ракетно-ядерной техники, заявил генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.
Президент России Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ). Во время посещения МИТ Путин наградил предприятие орденом "За доблестный труд", вручив его Герою России, Герою Труда, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Церемония была приурочена к 80-летию МИТ.
"Безусловно, путь этот (создание новой техники - ред.) не усеян розами... помощь верховного главнокомандующего трудно переоценить. Говорю это не для красного словца, а по жизни, действительно, помощь Владимира Владимировича в решении ряда принципиальных вопросов является решающей", - сказал Соломонов в ходе церемонии.
Московский институт теплотехники - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
