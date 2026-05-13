16:25 13.05.2026 (обновлено: 16:39 13.05.2026)

Путин наградил коллектив МИТ орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена "За доблестный труд" работникам Московского института теплотехники. Справа: Герой России академик РАН, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена "За доблестный труд" работникам Московского института теплотехники. Справа: Герой России академик РАН, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд".
  • Московский институт теплотехники — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где разработали стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости.
Путин вручил орден Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Церемония приурочена к 80-летию Московского института теплотехники (МИТ).
МИТ - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
Сейчас ОАО "Корпорация "МИТ" находится в ведении госкорпорации "Роскосмос". Институт дважды, в 1968 и 1976 годах, был награжден Орденом Ленина.
