Путин наградил коллектив МИТ орденом "За доблестный труд"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд".
- Московский институт теплотехники — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где разработали стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости.
МИТ - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
Сейчас ОАО "Корпорация "МИТ" находится в ведении госкорпорации "Роскосмос". Институт дважды, в 1968 и 1976 годах, был награжден Орденом Ленина.