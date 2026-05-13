Прокурор обжаловал освобождение контр-адмирала Коваленко из-за болезни
10:01 13.05.2026

Прокурор обжаловал освобождение контр-адмирала Коваленко из-за болезни

Кресло судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор обжаловал решение об освобождении контр-адмирала Николая Коваленко.
  • Ранее суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в особо крупном мошенничестве, но освободил от отбытия наказания из-за болезни.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прокурор обжаловал решение военного суда в Москве об освобождении от наказания из-за болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд на приговор поступили апелляционное представление прокурора и жалобы защиты.
Московский гарнизонный военный суд в феврале приговорил Коваленко по обвинению в особо крупном мошенничестве к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, его освободили от отбытия наказания из-за болезни.
Еще шестерым подсудимым назначили наказание от трех до восьми лет лишения свободы со штрафами от 400 до 800 тысяч рублей.
Как сообщал "Коммерсант", фигурантов признали виновными в хищении сотен миллионов рублей при исполнении контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.
