Росавиация рассказала об ограничениях на полеты в Ленинградской области

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временные ограничения в небе Ленинградской области затронули маршруты в Калининград, в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки расписания, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Храброво.