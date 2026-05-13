Росавиация рассказала об ограничениях на полеты в Ленинградской области - РИА Новости, 13.05.2026
12:16 13.05.2026
Росавиация рассказала об ограничениях на полеты в Ленинградской области

Ограничения на полеты над Ленинградской областью затронули рейсы в Калининград

Самолет в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Ленинградской областью ввели временные ограничения на полеты.
  • Из-за ограничений возможны корректировки в расписании рейсов в/из Калининграда в аэропорту Храброво.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временные ограничения в небе Ленинградской области затронули маршруты в Калининград, в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки расписания, сообщила Росавиация.
«
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Храброво.
 
Ленинградская областьКалининградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
