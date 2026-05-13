Какая погода ждет Россию во второй половине мая

Семейная пара с ребенком во время дождя в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Синоптики обещают: погода во второй половине месяца будет контрастной. Там, где ждали раннего тепла, получат холодные ночи и мокрый снег. А где готовились к умеренной весне, уже сейчас наступает почти летняя жара.

Кому открывать купальный сезон? А кто будет вынужден вновь доставать теплые куртки?

Центральная Россия

Тверская, Ярославская, Владимирская, Калужская, Рязанская, Тульская области, все Черноземье готовятся к резким скачкам температуры.

После 15 мая начнет поступать теплый южный воздух. Днем от плюс 18 до 23, местами до плюс 25 и выше. Правда, тепло придет "рывками": два-три дня жары, потом короткое похолодание с ливнями и грозами. Устойчивой солнечной погоды пока не предвидится.

Урал

Свердловская, Челябинская области, Пермский край и Башкортостан оказались в зоне самой нестабильной погоды. После 15-го мая потеплеет до плюс 20 днем, но будут идти кратковременные ливни, местами грозы.

Сибирь

Западная Сибирь (Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край) попала под удар циклонов. Вторая половина мая принесет обильные осадки — на 30-40 процентов больше нормы. При этом днем температура составит от плюс 17 до плюс 22. Сочетание жары и влажности создаст парниковый эффект: будет душно. В низинах возможны подтопления.

Восточная Сибирь (Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье) прогреется медленнее. До конца недели днем от плюс десяти до плюс 15, ночью от одного до плюс пяти градусов.

Юг России

Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Крым, республики Северного Кавказа — в этих регионах лето начнется досрочно, хотя этот подарок природы окажется с подвохом.

Краснодарском крае и на Черноморском побережье днем от плюс 24 до плюс 28, местами до 30 градусов. В Крыму чуть прохладнее — от плюс 22 до плюс 26. В Ростовской области и Ставрополье от плюс 23-27.

Но есть проблема: осадков выпадет на 20-30 процентов меньше нормы. Под ударом окажутся ранние яровые культуры: кукуруза, подсолнечник. Вторая большая опасность — лесные и степные пожары. При такой жаре любая случайная искра может обернуться катастрофой, поэтому спасатели прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Дальний Восток

Приморье, Хабаровский край, Сахалин и Камчатку ждет чередование циклонов и коротких периодов тихой погоды. Температура около нормы: днем от плюс десяти до плюс 15, к концу мая до плюс 18. Но из-за частых дождей (на 20-30 процентов выше нормы) и сильных ветров будет ощущаться холоднее.

На юге Дальнего Востока, на берегах Амура, дожди ожидаются в начале и конце недели. Днем от плюс 17 до плюс 22, в середине периода станет еще на несколько градусов теплее. На побережье Японского моря осадков почти не ожидается, но там прохладнее: от плюс 13 до плюс 18.

Санкт-Петербург

Северная столица получит свою порцию непогоды . Грозовые ливни пройдут несколько раз за неделю. Днем термометры покажут от плюс 19 до плюс 22, но из-за ветра с Финского залива будет казаться холоднее.

В четверг, 14 мая, ожидается небольшое похолодание. А дальше — снова облака, ветер и моросящий дождь.

Москва

В столице погода решила устроить американские горки. С 12 по 15 мая синоптики обещают ежедневные грозы. Температура днем колеблется от плюс 18 до плюс 24 градусов, но из-за дождей ощущаться будет прохладнее.

К выходным и 18 мая столицу накроет настоящий зной. Температура поднимется до 28 градусов — это уровень середины лета. Ночью при этом не ниже плюс десяти.