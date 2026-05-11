Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Температура до плюс 28 градусов ожидается в Москве в выходные, это соответствует многолетним показателям середины лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик заявлял РИА Новости, что на текущей неделе майское тепло вернется в столицу.
"К следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь. По ночам в Москве станет не ниже плюс 10 - плюс 15 градусов, дневная температура воздуха повысится до летних значений и максимальные термометры покажут плюс 23 - плюс 28 градусов, что соответствует многолетним показателям середины лета" - рассказал Тишковец.